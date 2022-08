Stade Rennais - Mercato : Joe Rodon est Rennais ! (officiel)

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Comme attendu depuis plusieurs jours, Joe Rodon rejoint le Stade Rennais. Dans un communiqué, le club Breton a annoncé la nouvelle : « Le défenseur de Tottenham et international gallois de 24 ans Joe Rodon rejoint le Stade Rennais F.C. sous la forme d’un prêt pour une saison, avec option d’achat. » Son arrivée vient compenser le départ de Nayef Aguerd vers West Ham. [#MercatoSRFC]



𝑱𝒐𝒆 𝑹𝒐𝒅𝒐𝒏 𝒆𝒔𝒕 𝑹𝒐𝒖𝒈𝒆 𝒆𝒕 𝑵𝒐𝒊𝒓 ! ✍



Le défenseur des @SpursOfficial et international gallois de 24 ans rejoint le SRFC sous la forme d’un prêt pour une saison, avec option d’achat. Bienvenue à Rennes Joe ! 🤝🔴⚫ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 1, 2022

Pour résumer Le Stade Rennais vient d’annoncer l’arrivée du défenseur gallois Joe Rodon, en provenance de Tottenham. Le défenseur international gallois de 24 ans est prêté avec option d'achat et vient compenser le départ de Nayef Aguerd.

