Stade Rennais : l’étonnante révélation d’Edouard Mendy sur le départ de Stéphan 

Football Club Stade Rennais : le bilan de Julien Stéphan en chiffres

Édouard Mendy a vécu une seule saison au Stade Rennais mais celle-ci aura été historique avec le meilleur classement de l’histoire du club (3e) et des liens très forts tissés avec le groupe breton.

« J’avais un gros attachement avec ce club qui passait des paliers d’année en année, dit-il dans L’Équipe. J’avais la confiance du staff, des joueurs, je me sentais vraiment responsabilisé, à ma place. Et je sentais qu’avec ce club, je pouvais faire de très belles choses. » Avant son transfert pour environ 25 M€ l’été dernier à Chelsea, l’ancien gardien du Stade de Reims a donc côtoyé Julien Stéphan, un coach qu’il appréciait.

« Si j’ai été surpris par son départ ? Oui et non »

« Si j’ai été surpris par son départ ? Oui, car je pense qu’il avait encore de belles choses à faire, il y avait encore moyen d’inverser la situation, a-t-il poursuivi. Et non, d’un autre côté, car il a toujours mis l’institution au-dessus avant tout et si, dans sa réflexion, il sentait que l’équipe avait besoin de ce sacrifice pour repartir, il le ferait tous les jours. Partir comme ça, c’est extrêmement rare, mais quand on connaît l’homme et l’amour qu’il a pour le club, ce n’est pas surprenant. »