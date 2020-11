Stade Rennais : le Mercato d'hiver, le cas Camavinga... Holveck joue franc-jeu

Lancé sur la possibilité d'un Mercato d'hiver actif au Stade Rennais, avec notamment les possibles départs de Clément Grenier ou Mbaye Niang, Nicolas Holveck n'est pas persuadé que tous les joueurs annoncés sur le départ bougeront en janvier.

« Nous aurons besoin de tout le monde »

« Il faut déjà s’attendre à un mercato hivernal globalement calme. Les clubs français souffrent des conséquences de la crise sanitaire, et du dossier Mediapro. A l’étranger, les matches se jouent dans des stades vides, et l’impact sur les recettes de billetterie est énorme. Avec toutes ces considérations, je crois qu’il faut s’attendre à un mercato calme. En ce qui nous concerne, le calendrier qui s’annonce sera lourd. Si on poursuit notre parcours européen, avec treize matches de Ligue 1 entre le 6 janvier et le 21 mars, plus la Coupe de France, une compétition très importante pour nous, nous aurons besoin de tout le monde », a-t-il expliqué.

Concernant l'avenir d'Eduardo Camavinga, annoncé sur le départ à l'été 2021, le président rennais est clair : « On nous avait promis qu’il partirait l’été dernier, et il est toujours là. Eduardo est un joueur extraordinaire, nous avons besoin de lui et la saison n’a débuté que depuis deux mois. La question n’est pas à l’ordre du jour ».