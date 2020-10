Stade Rennais : le Mercato pourrait avoir rapproché Camavinga de Cristiano Ronaldo

A peine sorti du Mercato estival, le Stade Rennais se retrouve déjà au centre de l'actualité. Il faut dire qu'avec sa pépite Eduardo Camavinga, le club breton dispose d'un joueur qui suscite l'intérêt des plus grands clubs. Le quotidien AS a d'ailleurs relancé le dossier ce vendredi, puisque le Real Madrid souhaiterait plus que jamais son arrivée en 2021.

Mais le club merengue n'est pas le seul club à convoiter la nouvelle pépite du football français. Le quotidien Tuttosport relaie de son côté l'intérêt grandissant de la Juventus Turin. Le club turinois a bien conscience que le dossier s'annonce compliqué, et pourrait l'être encore plus si Camavinga, déjà convaincant en équipe de France, marque aussi les esprits sur la scène internationale et européenne en Ligue des champions.

La Juve et le Stade Rennais se sont rapprochés pour Rugani

Seulement, la Juventus Turin dispose d'un avantage sur les autres poids lourds européens : ses bonnes relations avec le club breton. Comme le rappelle le journal italien, les deux clubs de sont accordés tout récemment pour le prêt de Daniele Rugani et les relations seraient donc au beau fixe. De quoi y voir un petit avantage pour la Juventus dans le futur dossier Camavinga ?