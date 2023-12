Stade Rennais : le président breton annonce 2 recrues au Mercato et calme la rumeur Santamaria à l’OL

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Président du Stade Rennais, Olivier Cloarec a livré quelques indiscrétions sur le Mercato d’hiver des Rouge et Noir à Ouest-France. Le dirigeant a notamment confirmé que Florian Maurice cherchait bel et bien sur deux postes : « Cela reste un mercato d’ajustement, où les opportunités sont plus rares qu’en été. Le club travaille dessus depuis plusieurs semaines. Mais l’effectif ne va pas être bouleversé de fond en comble (…) À ce jour, les priorités sont un défenseur et un attaquant (…) On a déjà fait des réunions avec Julien et Florian. Des profils ont été proposés à Julien. Ils doivent regarder, discuter encore, hiérarchiser un peu les noms ».

« Santamaria ? A l’heure où on se parle, je n’ai rien »

Si aucune négociation n’est « engagée » à l’instant t, Olivier Cloarec assure que Rennes aurait les moyens de ses ambitions, soutenu par son actionnaire François Pinault : « Si on veut faire des efforts sur le mercato d’hiver, on peut les faire, bien sûr ».

Sans départ, le Stade Rennais ne recrutera pas au milieu et Olivier Cloarec a démenti la rumeur envoyant Baptiste Santamaria à l’OL : « À l’heure où on se parle, je n’ai rien. Et Baptiste n’est pas venu me dire « je veux partir ». Lui comme tous les autres. Ce qui me laisse encore plus à penser que tout le monde reste concerné par le Stade Rennais ».

