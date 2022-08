Stade Rennais, LOSC - Mercato : bonne nouvelle pour Laborde, d’autres dossiers bientôt réglés ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

D’autres formations européennes sont également intéressées par le milieu de terrain passé par le LOSC. « Des dossiers qui ne sont pas simples et la plupart n’iront sans doute pas au bout, mais ça peut encore bouger dans toutes les lignes au SRFC et ce tant sur le plan des départs que des arrivées. Le fameux « en fonction des opportunités » de fin de mercato. Mais ça turbine sévère », précise Edouard Reis Carona d’Ouest France.

Le quotidien madrilène As ajoute même qu’il est très peu probable que Laborde rejoigne le Séville FC, le Breton étant pour le moment hors de prix pour le club andalou. Par ailleurs, Foot Mercato confirme que le Stade Rennais est toujours sur Boubakary Soumaré.

Pour résumer

Alors que Bruno Genesio ne pense pas voir partir ses cadres d’ici à la clôture du mercato, on en sait plus sur l’avenir de Gaëtan Laborde, pisté par le LOSC cet été. Le dossier Boubakary Soumaré est bel et bien ouverte en Bretagne.