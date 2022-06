Stade Rennais : Maurice parle Mercato et confirme la rumeur Mandanda à l’OM

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : une piste aux Pays-bas, une autre en Turquie

« Aujourd’hui, il ne se passe pas non plus grand-chose, il n’y a pas cinquante joueurs qui ont signé dans les clubs français, mais je travaille d’arrache-pied pour avoir l’effectif le plus complet possible le plus tôt possible. » Voilà comment Florian Maurice a tenté de résumer le mercato actuel du Stade Rennais dans L'Équipe.

Si le directeur sportif du SRFC a confirmé la piste Kim Min-jae (Fenerbahçe, 25 ans) pour remplacer Nayef Aguerd et son envie de recruter un milieu relayeur puissant et technique, la question du gardien n’est pas non plus réglée puisqu’Alfred Gomis devra être remplacé lui aussi. Dans ce registre, Maurice a confirmé que le contact avait été noué avec l’entourage de Steve Mandanda (OM, 37 ans), mais aussi celui de Fernando Muslera (Galatasaray, 36 ans) et de Yann Sommer (Mönchengladbach, 33 ans). Reste, également, à savoir si Rennes pourra conserver son association Traoré-Bourigeaud.

« J’ai déjà discuté avec Benjamin et son agent pour trouver une solution de prolongation, a rappelé Maurice. Je n’ai pas eu de retour positif. Ça ne veut pas dire que je n’en aurai pas mais, à un moment, je vais avoir besoin de savoir. Je dois voir Hamari à son retour pour évoquer diverses solutions. » Si Traoré reste, Lorenz Assignon (22 ans, 2025), sa doublure, cherchera sans doute à s’aguerrir comme numéro 1 ailleurs.

