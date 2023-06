Stade Rennais - Mercato : 12 millions d'euros bientôt dans les caisses ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Dans le football, ça va vite. Et il y a deux ans, à l'été 2021, personne n'imaginait que Loïc Badé, tout juste transféré de Lens au Stade Rennais pour 20 millions d'euros, remporterait la Ligue Europa avec...le FC Séville !

C'est pourtant le cas. Et on apprend cette fois, via FootMercato, que le défenseur va définitivement être transféré au club espagnol qui va donc lever l'option d'achat. Un contrat de 4 ans l'y attend et la transaction doit rapporter douze millions d'euros au Stade Rennais. Officialisation attendue en fin de semaine, toujours selon le média.