Stade Rennais - Mercato : une nouvelle piste hivernale a fuité !

En quête d'un défenseur central cet hiver, le Stade Rennais a vu la piste menant à Thilo Kehrer tomber à l'eau puisque le défenseur central de West Ham devrait plutôt se diriger vers l'AS Monaco. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU STADE RENNAIS Bednarek pour oublier Kehrer ? Mais le club Rouge et Noir aurait activé une autre piste pour renforcer sa défense centrale. Elle viendrait aussi d'Angleterre. Et pour cause, d'après le média polonais, SportoweFakty, les dirigeants rennais fonceraient sur le défenseur central de Southampton, Jan Bednarek. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec l'actuel troisième de Championship, l'international polonais dispose d’une valeur marchande de 11 millions d’euros selon Transfermarkt. Z tego co słyszę francuski klub zainteresował się Janem Bednarkiem. Wydaje się jednak, że o transfer może być ciężko, patrząc na pozycję Southampton w lidze, rolę reprezentanta Polski i pieniądze jakie trzeba by za niego zapłacić... https://t.co/DP9sMm9xFZ — Piotr Koźmiński (@UEFAComPiotrK) January 2, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Pour renforcer leur défense centrale, les dirigeants du Stade Rennais, qui ont vu la piste menant à Thilo Kehrer (West Ham) tomber à l'eau, penseraient désormais à Jan Bednarek (Southampton).

Fabien Chorlet

Rédacteur