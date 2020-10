Stade Rennais - Mercato : après l'OM, Niang voit une autre porte prestigieuse se refermer

Après avoir compris très tôt durant l'intersaison que Mbaye Niang souhaitait aller voir ailleurs, l'entraîneur du Stade Rennais, Julien Stéphan, semble avoir décidé de préparer son équipe comme si l'attaquant n'était plus là. Le problème, c'est que toutes les pistes de l'international sénégalais sont parties en fumée. Au début du mercato, c'était l'OM. Mais les Phocéens n'avaient pas les moyens de verser la quinzaine de millions attendue par les Rouge et Noir. Ces derniers jours, la rumeur a fait état de contacts avec le Torino. Mais là aussi…

Ce jeudi, le président du Torino, Urbano Cairo, s'est montré très clair concernant un possible retour d'un joueur qui a été granata en 2017/18 : "Niang a déjà été chez nous, il ne reviendra pas. Mais nous allons faire quelque chose pour renforcer l'attaque, évidemment, je travaille là-dessus avec mon directeur sportif. Nous avons des noms très intéressants".

Cette piste italienne elle aussi évanouie, il va falloir que Mbaye Niang et son représentant s'activent s'ils veulent réellement quitter la Bretagne. Car le marche des transferts ferme dans quatre jours. Peut-être que dans le sprint final, il acceptera de jouer pour West Bromwich Albion, qui aurait formulé une offre au Stade Rennais…

