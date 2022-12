Stade Rennais – Mercato : Badé, Traoré... Florian Maurice évoque les dossiers chauds de l'hiver

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : la Lazio passe à l'attaque pour Benjamin Bourigeaud

S'il s'est servi de L'Equipe pour faire passer des messages à l'intention de Didier Deschamps après la non-sélection de Martin Terrier à la Coupe du Monde, Florian Maurice (directeur sportif du Stade Rennais) a également évoqué de nombreux sujets concernant son club... Et notamment le Mercato à venir qui s'annonce calme.

Un seul dossier à régler : le changement de prêt de Badé

« On a un effectif où les postes sont globalement doublés, parfois triplés, en ligne par rapport à ce qu'on souhaite faire. Je ne m'imagine pas déséquilibrer un groupe qui vit aussi très bien », a-t-il expliqué, prêt à rester ferme même s'il reçoit de grosses offres pour Martin Terrier ou Lovro Majer.

Deux dossiers pourraient néanmoins animer l'hiver : celui de Loïc Badé, dont le prêt peu concluant à Nottingham Forest pourrait se conclure par un départ en direction de Séville (« Il est toujours à Nottingham et on essaie de trouver des solutions. Car il n'a pas eu du tout de temps de jeu là-bas. J'espère que cela va se décanter pour lui et le club ») mais également celui du capitaine Hamari Traoré, libre l'été prochain.

Pas de négociations avant le printemps pour Traoré

Florian Maurice a réaffirmé sa volonté de ne pas offrir de nouveau contrat au défenseur avant le bilan du printemps prochain : « La situation n'a pas forcément changé depuis l'été. Il y a une stratégie de club que l'on doit mûrir. Pour l'instant, on reste sur notre position, après avoir échangé avec Hamari fin août (…) Après, il faut voir comment on termine la saison, et notre stratégie avec des joueurs qui arrivent. C'est assez complexe, ce dossier Hamari. Lui est bien, top dans son état d'esprit ».