Stade Rennais - Mercato : Bielsa pourrait faciliter la venue de Doku en Bretagne

L'intérêt du Stade Rennais pour Jérémy Doku a filtré depuis plusieurs jours. D'ailleurs, les Rouge et Noir n'ont pas cherché à démentir cette piste, de même que l'ailier droit belge de 18 ans, qui serait très intéressé. Mais un obstacle majeur se dresse sur la route d'un transfert : l'indemnité de 30 M€ réclamée par Anderlecht pour son prodige. Rennes a certes de gros moyens mais il a déjà bien entamé son enveloppe transferts avec un recrutement XXL. Reste une solution : vendre l'un de ses joueurs pour financier l'opération.

Beaucoup d'obstacles entre Leeds et Raphinha

Justement, le site Goal nous apprend ce samedi que Leeds United aimerait recruter Raphinha ! L'ailier brésilien connaît un début de saison moyen, peut-être justement parce qu'il est au courant de l'intérêt de l'équipe de Marcelo Bielsa. Sachant que Doku évolue à son poste, les Rouge et Noir pourraient accepter de céder leur brésilien de 23 ans pour formuler une offre à Anderlecht.

Il reste cependant beaucoup de choses à finaliser avant de vendre Raphinha. Déjà, Goal croit savoir que le joueur ne s'est pas encore mis d'accord avec le promu de Premier League. Ensuite, la question du permis de travail ne manquera pas de se poser. Et celui-ci est très difficile à obtenir, notamment pour un Brésilien. Or, il ne reste plus que deux jours et demi avant la fin du mercato…