Stade Rennais - Mercato : Bourigeaud a enfin tranché pour son avenir

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le Stade Rennais, Benjamin Bourigeaud (28 ans) fait partie des dossiers très sensibles de Florian Maurice sur cette fin de Mercato breton. Courtisé par plusieurs clubs, notamment en Italie (AS Rome, Lazio), l'ancien Lensois a pris une décision forte conditionnant la fin d'été des Rouge et Noir.

En effet, si l'on en croit Le 10 Sport, Bourigeaud a pris la décision de rester une saison de plus à Rennes... Sans pour autant valider l'offre de prolongation de contrat qu'il a reçu. Si cela ne veut pas dire que le Calaisien ne signera pas de nouveaux contrats et partira libre dans un an, Benjamin Bourigeaud souhaite se donner le temps de la réflexion.

A court terme, il s'agit plutôt d'une bonne nouvelle pour Bruno Genesio, qui compte énormément sur son ailier droit. A moyen terme, cette décision n'enchante pas forcément la direction rennaise qui aurait sans doute préféré une posture plus tranchée et plus claire...