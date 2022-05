Stade Rennais – Mercato : Bourigeaud fait le point sur son avenir

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Benjamin Bourigeaud n'a plus qu'un an de contrat au Stade Rennais. Interrogé sur son avenir en conférence de presse, l'ancien lensois a laissé la porte ouverte à une prolongation.

« Franchement, je ne me suis pas encore posé la question, ce n'est pas encore le moment, a-t-il confié. Forcément, il y aura une réflexion à avoir. Je n'ai jamais caché mes ambitions mais rien ne dit que je ne serai plus rennais la saison prochaine. Il y aura une réflexion à avoir mais aussi des discussions avec le club, afin de prendre la meilleure décision possible pour la suite de ma carrière. »

Et à l'ancien lensois d'ajouter... « J'essaie d'être très calme à ce sujet parce que nous avons trois matches importants et mon objectif principal aujourd'hui est d'atteindre les objectifs du club. Des discussions devraient avoir lieu avec mes représentants mais je suis serein. De toute façon, ce n'est que du bonheur car je suis très fier d'être au Stade Rennais aujourd'hui, et si jamais je suis amené à partir à la fin de la saison, je serais d'autant plus heureux de découvrir autre chose. Mais pour l'instant je suis simplement focus sur ce que j'ai à faire avec le club. » Bourigeaud (28 ans) intéresserait notamment la Lazio.

