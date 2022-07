Stade Rennais - Mercato : bras de fer avec le Napoli gagné pour Min-jae ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : une piste aux Pays-bas, une autre en Turquie

Hier, le pourtant prudent Bruno Genesio s'était laissé aller au moment de commenter les négociations concernant le défenseur sud-coréen Kim Min-jae : "Je suis toujours confiant, on l'attend de pied ferme ! On va dire que c'est plutôt bien parti, mais tant qu'il n'y a rien d'officiel, il faut rester prudent". D'après L'Equipe, l'entraîneur du Stade Rennais va bientôt pouvoir crier victoire pour le joueur actuellement sous contrat avec Fenerbahçe.

Car même si le Napoli en avait fait l'un des possibles successeurs de Kalidou Koulibaly, transféré à Chelsea, Min-jae va bien rejoindre la Bretagne. Tout au long de la semaine, les dirigeants rennais ont eu des discussions avec le joueur et son entourage, discussions ayant été fructueuses. Un transfert de l'ordre de 20 M€, l'un des plus importants de l'histoire rouge et noir, se dessine.