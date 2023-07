Stade Rennais - Mercato : c'est confirmé pour Centonze (FC Nantes) mais...

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Cet été, le Stade Rennais veut faire son marché chez l'ennemi juré, le FC Nantes. Après avoir enrôlés Ludovic Blas contre un chèque de 15 millions d'euros, les dirigeants rennais se sont lancés à l'assaut d'un autre Canari en la personne de Fabien Centonze.

"Nantes n’est pas forcément ouvert pour se séparer de Centonze"

Invité ce mardi de l'émission Pleine Lucarne sur TVR, Florian Maurice a fait le point sur le dossier menant à l'ancien Messin. "On a travaillé ce dossier, c’est un joueur que je suis depuis un certain nombre d’années et qui semblent remplir les critères recherchés. Nantes n’est pas forcément ouvert pour s’en séparer, mais je ne dirais pas que c’est bloqué", a confié le directeur sportif du club Rouge et Noir. Selon les dires de ce dernier, les dirigeants nantais ne seraient donc pas vendeurs pour Fabien Centonze cet été mais la porte ne serait pas complètement fermé non plus.

⚽️ Stade Rennais - Mercato : Maurice dévoile la prochaine cible et veut la Ligue des Champions en 2024 #ButFC https://t.co/KL0Su0PNKG — But! Football Club (@club_but) July 11, 2023

