Stade Rennais - Mercato : c'est officiel pour Majer à Wolfsburg !

"Lovro Majer rejoint le VFL Wolfsburg. Après deux saisons au Stade Rennais F.C., Lovro Majer s’engage avec les Loups de Wolfsburg, entraînés par son compatriote croate Niko Kovac. Après avoir disputé 79 matchs toutes compétitions confondues en Rouge et Noir (9 buts et 16 passes décisives), l’international croate (21 sélections, 4 buts) va découvrir la Bundesliga et la Volkswagen Arena. Par son élégance et ses qualités techniques hors normes, Lovro aura marqué les esprits de nos supporters. Le Stade Rennais F.C. te souhaite une pleine réussite avec ton nouveau club Lovro !", peut-on lire sur le communiqué du club Rouge et Noir.

