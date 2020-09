PSG, Stade Rennais - Mercato : le micmac entre Mendy et Areola bientôt réglé ?

S'il ne s'agissait pas d'un chantier estival initialement défini par Julien Stéphan, le dossier du gardien de but commence à devenir sensible au Stade Rennais. En effet, d'après le média britannique The Athletic, Chelsea compte accélérer dans les prochaines heures pour Edouard Mendy. Une option qui ne laisserait pas insensible l'ancien Rémois, désireux de ne pas laisser passer l'opportunité de rejoindre le quatrième de Premier League.

Fulham, une menace sérieuse dans le dossier Areola

Pour l'instant, Rennes tient toujours à son dernier rempart mais l'offre attendue de 18 M€ (+2 M€ de bonus) devrait sérieusement faire réfléchir le président Nicolas Holveck. Le directeur sportif breton Florian Maurice n'a en tout cas entendu de se retrouver dépourvu pour lancer un hameçon du côté du PSG pour Alphonse Areola (27 ans).

Sur le cas de l'international tricolore, le Stade Rennais pourrait tomber sur un os. Comme l'explique L'Equipe, Fulham, récemment promu en Premier League, aurait également contacté l'agent d'Areola pour signifier son intérêt. Si Rennes contrairement à Fulham, lui offre l'exposition d'une Ligue des Champions, les Cottagers ont deux gros atouts dans leur manche pour détourner le portier tricolore. Areola et son épouse adorent Londres où ils ont même acheté une maison cet été et Fulham, contrairement à Rennes, peut s'aligner sur le salaire parisien du joueur (700 000€ brut par mois). Affaire à suivre.