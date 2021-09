Stade Rennais - Mercato : Camavinga a joué un rôle dans le recrutement estival

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Belle révélation de ce début de championnat pour le Stade Rennais, Kamaldeen Sulemana avait tout de suite marqué les esprits en inscrivant un joli but face au RC Lens (1-1) le 8 août. Bien lancé dans la profondeur au milieu de terrain, l’ailier ghanéen était rentré sur son pied droit et avait ajusté Leca d’une frappe enroulée dans le petit filet opposé. Depuis ce coup d’éclat, il a confirmé ses belles dispositions et marqué deux nouveaux buts contre Clermont (6-0) mercredi

L’Equipe du jour nous apprend que Florian Maurice a flashé sur lui du temps où il œuvrait à l’OL et alors que Sulemana n’en était qu’à son troisième match en pro ! Et surtout que si les Rouge et Noir ont pu le recruter cet été alors que l’Ajax Amsterdam était également sur les rangs, c’est parce qu’ils sont su mettre en valeur des pépites comme Eduardo Camavinga, Ousmane Dembélé ou encore Jérémy Doku ces dernières années. La preuve que le travail paye pour le SRFC, capable de faire oublier à un joueur le prestige de l’Ajax ou la possibilité de disputer la Champions League !

