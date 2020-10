Stade Rennais - Mercato : Camavinga a un accord avec le Real Madrid

Très calme cet été sur le marché des transferts, le Real Madrid a un projet bien précis : garder son argent pour frapper fort en 2021. Ses cibles sont connues et elles mènent essentiellement à des joueurs français : Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga. Concernant le milieu du Stade Rennais, El Chiringuito de Jugones a fait cette révélation mardi : « Le Real Madrid dispose d'un accord verbal avec Eduardo Camavinga et Rennes est d'accord pour l'envoyer à Madrid contre une importante somme d'argent ».

Le Real aurait déjà grille le PSG, la Juve et MU

C'est le journaliste Eduardo Inda qui sort l'info, en ajoutant que le PSG et la Juventus sont aussi sur le coup, tout comme Manchester United. Les Red Devils cibleraient Camavinga pour remplacer Paul Pogba, en fin de contrat à MU.