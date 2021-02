Stade Rennais – Mercato : Camavinga associé à un autre crack français dans un projet XXL ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les meilleures déclarations de l'année 2020

Dans la lignée d'un Stade Rennais quelque peu rentré dans le rang après un début de saison très abouti, Eduardo Camavinga semble marquer le pas depuis quelques mois. Le jeune prodige du club breton a peut-être du mal à assumer un nouveau statut qui s'accompagne de convoitises prestigieuses.

D'ailleurs, si son nom fait moins la Une des journaux depuis quelques temps, cela n'empêche pas les poids lourds du football européen d'envisager leur avenir avec Camavinga. Selon Sport Bild, le Bayern Munich serait notamment très chaud sur le coup.

Camavinga avec Upamecano au Bayern ?

Dans les mois à venir, le club allemand devrait opérer un rajeunissement de ses troupes avec quelques promesses dans le viseur. Omar Richards, Callum Hodson-Odi ou encore l'ancien Sochalien Lucien Agoumé sont évoqués. Eduardo Camavinga figure en bonne place dans les rêves bavarois.

L'occasion de cotoyer celui qui fait figure de première pierre dans ce nouveau projet. Convoité par toute l'Europe, Dayot Upamecano va en effet signer au Bayern l'été prochain. « Je suis en mesure de confirmer la signature de Dayot Upamecano, et nous en sommes très heureux au Bayern. Nous avons eu de très bonnes discussions, intensives et professionnelles avec Dayot et son conseiller Volker Struth pendant de nombreux mois », a officialisé Hassan Salihamidzic ce vendredi.