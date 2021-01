Stade Rennais – Mercato : Camavinga fait deux annonces plombantes pour le Real Madrid

Même s'il est moins en vue ces derniers mois après un début de saison tonitruant, Eduardo Camavinga reste une pépite dont Julien Stéphan ne peut se passer très longtemps. Après une petite période sur le banc, le milieu rennais vient d'enchaîner les trois dernières rencontres comme titulaire.

L'occasion de retrouver de la confiance et d'attirer de nouveau les regards, alors que les plus grands clubs continuent de le suivre de près. Et bien entendu, le Real Madrid est en première ligne. Seulement, lors sa présence (rare) en conférence de presse ce jeudi, le prodige du Stade Rennais n'a pas apporté des nouvelles réjouissantes pour les clubs intéressés.

Camavinga veut prolonger... et se voit rester !

Sous contrat jusqu'en 2022 avec le Stade Rennais, Camavinga a d'abord répondu « oui » à une question sur ses envies de prolonger son contrat. Et en prime, alors que son futur semblait assez limpide l'été prochain, le milieu international a assuré que rester au Stade Rennais était une possibilité tout à fait crédible. « C'est vous qui me voyez partir. Moi, pour l'instant, je suis 100 % concentré sur le club », a répondu l'une des grandes promesses du football français.