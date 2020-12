Stade Rennais - Mercato : Camavinga n’est plus le Rennais le plus courtisé sur le marché !

Eduardo Camavinga traverse la saison de la confirmation avec plus ou moins de réussite. Auteur d’un départ canon avec le Stade Rennais, le milieu international tricolore a vu sa progression freinée avec l’accumulation des matches. Progressivement, le joueur de 18 ans est rentré dans le rang avant de relever la tête en toute fin d’année 2020.

En parallèle, Gerginio Rutter (18 ans) a connu une trajectoire plus ascendante. Depuis les quelques matches dans lesquels il a brillé, L’Équipe affirme que l’Europe fait les yeux doux à l’international des U19 ans. En fin de contrat en juin 2021, l’attaquant du SRFC est libre de s’engager avec n’importe quel club à compter du 1er janvier. Une opportunité en or pour les grosses cylindrées du continent lancées à ses trousses.

Rutter affole l'Europe entière

Pêle-mêle, on retrouve les principaux cadors de la Bundesliga, la Juventus Turin, Naples, le Séville FC, mais aussi une poignée de clubs de Premier League ou encore de clubs de L1 venus jouer leur carte en lui proposant d’intégrer la rotation des attaquants de leur équipe première. « Pour le moment, le joueur n’a rien décidé, poursuit le quotidien sportif. Le natif de Plescop n’écarte pas de poursuivre sa route à Rennes, où son dossier représente un gros enjeu et où le directeur sportif Florian Maurice n’a pas renoncé à le convaincre de rester. » Rutter veut simplement des perspectives et un projet sportif susceptible d’assurer sa progression qui passera forcément par davantage de temps de jeu dans la rotation de Julien Stéphan.