Stade Rennais - Mercato : Camavinga refroidi par la dernière piste du PSG ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Hier soir, les médias français et espagnols ont confirmé que le Paris Saint-Germain faisait son possible pour détourner Georgino Wijnaldum du FC Barcelone. Le milieu de terrain néerlandais est en fin de contrat à Liverpool et semblait destiné à rejoindre son compatriote Ronald Koeman en Catalogne. Mais Paris a dégainé une meilleure offre financière, qui fait réfléchir le joueur de 30 ans.

Cette arrivée pourrait fortement impacter l'avenir d'Eduardo Camavinga. En effet, Wijnaldum évolue à la même place, sur la gauche d'un milieu à trois ou dans l'axe d'un milieu à quatre. En dehors du fait qu'il est droitier, son profil est celui du prodige rennais : grosses capacités de récupération, de percussion et d'orientation du jeu. Donc, si le PSG recrute Wijnaldum et Camavinga, il risquerait de créer un doublon et de la frustration. De quoi faire réfléchir le jeune international français…