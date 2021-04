Stade Rennais – Mercato : Camavinga va bien quitter Rennes, concurrence anglaise pour le PSG et le Real Madrid

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Cette fois, le départ d'Eduardo Camavinga semble vraiment se préciser. D'après Nicolo Schira, spécialiste des transferts en Italie, le milieu de terrain a repoussé une prolongation du Stade Rennais. Décidé à quitter le club breton, le joueur est ciblé par plusieurs grands clubs.

Camavinga, qui a écarté une proposition de prolongation du SRFC jusqu'en 2025, serait convoité par le Real Madrid, le PSG, Chelsea, Liverpool et Manchester United. « La course est ouverte », écrit Nicolo Schira...

Confirmed! Eduardo #Camavinga will leave #Rennes in summer. His contract expires in 2022 and the young midfielder has rejected a bid to extend his contract until 2025. #RealMadrid, #Liverpool, #Chelsea, #ManchesterUnited and #PSG are looking him. The race is open... #transfers https://t.co/B3xYVRgWWG