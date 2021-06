Stade Rennais - Mercato : coup de théâtre inattendu pour Nzonzi !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Prêté depuis un an et demi sans option d'achat par l'AS Roma au Stade Rennais, le milieu de terrain français, Steven Nzonzi, a disputé 46 matchs sous le maillot Rouge et Noir et doit rentrer à Rome cet été.

Fin d'aventure à Rennes pour Nzonzi

Lancer le diaporama

Stade Rennais - Mercato : les pistes des Rennais pour l'été 2021 +23

Steven Nzonzi Credit Photo - Icon Sport

Selon les informations du journal L'Equipe, Rennes aurait décidé de ne pas négocier le transfert définitif du champion du monde 2018, qui n'a pas été retenu avec l'équipe de France pour l'Euro 2021.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec les Giallorossi, l'ancien joueur du FC Séville devrait tout de même quitter la capitale italienne lors du mercato estival. Mais ce ne sera pas pour revenir au Stade Rennais.

Rennes a choisi de ne pas chercher à conserver Steven Nzonzi, prêté depuis un an et demi par l'AS Rome https://t.co/Rbr4Yz9SuO pic.twitter.com/N8FV7GlLFV — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 18, 2021