Stade Rennais - Mercato : déjà un rebondissement dans le dossier Kim Min-Jae ?

Plus tôt dans la journée, nous avons relayé l'information selon laquelle le Stade Rennais avait désormais le champ libre pour recruter le défenseur sud-coréen Kim Min-Jae. Les Bretons avaient d'abord ciblé Samuel Umtiti (FC Barcelone) mais ils ont fait machine arrière et ils pensaient avoir vu avec bonheur le Napoli se retirer de la course pour Min-Jae, qui évolue à Fenerbahçe.

Il n'en serait rien. Selon notre spécialiste du mercato Ignazio Genuardi, le SSCN a fait du Sud-Coréen sa priorité pour remplacer Kalidou Koulibaly, transféré à Chelsea. Les Napolitains espèrent trouver un accord avec le club turc pour verser une indemnité inférieure à sa clause libératoire ou échelonnée dans le temps. Cette dernière possibilité a été repoussée par le Fenerbahçe pour Rennes. Il semblerait donc que le premier qui acceptera de mettre 15 M€ sur la table parviendra à attirer Kim Min-Jae !