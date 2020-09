Stade Rennais – Mercato : deux ex du PSG ont été proposé pour remplacer Mendy !

Si le Stade Rennais a érigé la piste Alfred Gomis (Dijon FCO, 27 ans) comme priorité pour remplacer Edouard Mendy qui va filer à Chelsea, rien ne dit que les Bretons parviendront à leur fin pour l'autre portier international sénégalais de Ligue 1. En effet, pour l'instant, le club icaunais fait de la résistance et réclame au moins 10 M€ alors que les agents italiens de Gomis continuent de discuter.

Sirigu et Trapp recalés par Rennes ?

D'après L'Equipe, de nombreuses autres options sont offertes à Rennes. En effet, Giovanni Branchini, le conseiller de Gomis, aurait proposé l'ancien portier du PSG Salvatore Sirigu (Torino, 33 ans). Mais ce n'est pas l'unique ex champion de France parisien à avoir été offert aux Rouge et Noir dernièrement... Et on ne fait pas ici allusion à Alphonse Areola, parti à Fulham, mais à Kévin Trapp.

Toujours selon le quotidien sportif, l'international allemand aimerait revenir en France et Rennes l'intéresse mais, du côté des décideurs bretons, Trapp (Eintracht Francfort, 30 ans) ne fait pas figure de priorité. Il faut dire que l'intéressé est cher en salaire (5 M€ brut par an) et dispose d'un contrat de longue durée (2024). Seul espoir pour lui de rejoindre le Stade Rennais : les entrées dont dispose son représentant Pini Zahavi en Ille-et-Vilaine...