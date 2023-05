Stade Rennais - Mercato : deux cadors anglais arrivent sur un joueur de Genesio

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

La saison actuelle de Lovro Majer ne correspond pas aux attentes, certes. Notamment en raison du talent du joueur, évident, et surtout, des premiers mois brillants du Croate sous le maillot rennais. Titulaire à 13 reprises en Ligue 1, seulement, le joueur, selon certaines indiscrétions, trouverait son temps de jeu trop faible.

Suffisant pour qu'un média anglais, The Dailymail en l'occurrence, nous informe que Arsenal et Liverpool suivraient avec grande attention le dossier Majer au SRFC. Il y aurait toutefois un certain montant à débourser : pas moins de 20 millions d'euros. A suivre.