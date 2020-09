Stade Rennais – Mercato : Dijon fixe un prix dissuasif pour Alfred Gomis

Edouard Mendy en partance pour Chelsea, Romain Salin invité à faire l'intérim face à l'AS Monaco en attendant, le Stade Rennais a un peu plus de 15 jours pour s'attacher les services d'un nouveau gardien titulaire. Comme nous l'évoquions plus tôt, le club breton et son directeur sportif Florian Maurice râtisse large.

Gomis, c'est 15 M€ minimum !

Si Paul Mignolet (Bruges) est un profil intéressant, la piste Alfred Gomis (Dijon FCO, 27 ans) est également à l'étude chez les Rouge et Noir. Selon RMC Sports, des discussions auraient même été lancées entre les clubs pour définir le cadre d'un transfert du portier sénégalais, concurrent de Mendy en sélection.

Toutefois, il ne faut pas s'attendre à des cadeaux émanant de Côte d'Or. Si Dijon a baissé pavillon face à l'offre rennaise pour le défenseur Nayef Aguerd, ce ne sera pas forcément la même chose pour Alfred Gomis. En effet, le club bourguignon s'apprête à perdre son numéro 2, Runar Alex Runarsson à Arsenal et n'est absolument pas vendeur. Le DFCO réclame au moins 15 M€ pour changer d'avis. Soit une bonne partie de la somme investie par Chelsea sur Edouard Mendy...