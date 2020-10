Stade Rennais - Mercato : Doku arrive, Pierre Ménès parle d’un autre renfort « exceptionnel » !

Le Stade Rennais n’a aucun rival sur ce marché des transferts. Ce dimanche, le club breton est en passe de finaliser l’arrivée de Jérémy Doku. « Accord tripartite trouvé pour le transfert de Jérémy Doky (18 ans, Anderlecht) au Stade Rennais, à hauteur de 26 M€ + bonus à la revente. L’international belge va signer cinq ans au SRFC », annonce le journaliste d’Ouest France Benjamin Idrac sur Twitter.

Pierre n’a pas perdu de temps pour applaudir le mercato global opéré par le club breton cet été. Avec une préférence pour Dalbert, débarqué hier soir en Ile-et-Vilaine en provenance de l’Inter Milan en prêt.

Ménès fan de Dalbert, Raphinha proche de Leeds

« Rugani, Dalbert (exceptionnel) et un gros investissement sur Doku. Le recrutement du Stade Rennais est de très loin le meilleur et le plus impressionnant du championnat. Très prometteur », glisse le consultant de Canal+ sur Twitter. On notera enfin que Raphina est annoncé proche du Leeds de Marcelo Bielsa !