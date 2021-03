Stade Rennais - Mercato : Doku regarde déjà ailleurs

Zapping But! Football Club Stade Rennais : Julien Stéphan, responsable de la crise au SRFC ?

Recruté l'été dernier par le Stade Rennais pour 26 millions d'euros, Jérémy Doku aura attendu cinq mois pour inscrire son premier but avec les Rouge et Noir. L'ailier belge a ouvert le score samedi dernier lors de la victoire de Rennes face à Metz (3-1), à l'occasion de la 30e journée de Ligue 1, avant d'être expulsé en début de seconde période. Avant d'atterrir en Bretagne, le joueur de 18 ans, qui s'est révélé à Anderlecht, a passé des essais en Angleterre à Liverpool notamment.

"Liverpool reviendra plus tard, c'est sûr ! "

Jérémy Doku Credit Photo - Icon Sport

"J’ai pu échanger avec Klopp, Mané, Wijnaldum, Gerrard aussi. J’ai beaucoup parlé avec Mané, mais on n’a pas vraiment parlé de foot. On parlait de tout. Il me disait "il faut être gentil avec ta mère", c’était un échange et un rapport humain avant tout", s'est souvenu Doku dans une interview accordée à Ouest-France. Par ailleurs, l'international belge ne regrette pas son choix de n'avoir pas signer chez les Reds mais ne cache pas ses envies d'ailleurs. "Si je regrette ? Je dis tout le temps non. Parce que si Liverpool est venu à 15 ans, s’ils m’aiment bien, ils reviendront plus tard, c’est sûr ! À moi d’être bon."