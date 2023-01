Stade Rennais - Mercato : en plus de l'élimination face à l'OM, le club a vu une cible offensive signer ailleurs

Ce samedi, le Stade Rennais peut nourrir des regrets après son élimination de la Coupe de France à Marseille (0-1). Dominés en première période, les Bretons se sont réveillés après l'ouverture du score de Guendouzi à l'heure de jeu et se sont procurés deux grosses occasions dans les dix dernières minutes. Dont une barre transversale dans les arrêts de jeu sur un centre-tir de Santamaria. Finie, donc, la Coupe de France pour les Rouge et Noir, qui vont pouvoir se concentrer sur le championnat et l'Europa League.

Mais pour mener à bien leurs objectifs, ils ne pourront pas compter sur Arnaut Danjuma. Dans leur viseur, l'attaquant néerlandais de Villarreal est en effet sur le point de s'engager avec Everton. Selon le journaliste italien spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano, il passera sa visite médicale ce samedi et sera prêté par le Sous-Marin Jaune sans option d'achat. Florian Maurice devra explorer d'autres pistes pour remplacer Martin Terrier, blessé jusqu'à la fin de la saison.

EXCL: Danjuma to Everton, here we go! Full agreement reached during the night and details now sorted. It’s done deal, Danjuma’s back to Premier League 🚨🚨🔵 #EFC



Understand the medical tests will take place on Saturday morning.



Straight loan from Villarreal, NO buy option. pic.twitter.com/rYcv5UCSJb