Stade Rennais - Mercato : entre le RC Lens et le SRFC, Wooh n'a pas hésité

Officiellement présenté ce mardi par le Stade Rennais, Christopher Wooh est revenu sur son transfert express lors de la dernière journée du mercato, jeudi dernier. Le défenseur central de 20 ans a décidé de quitter le RC Lens dès qu'il a été mis au courant de l'intérêt des Rouge et Noir. Ceux-ci ont accepté de payer 10 M€ d'indemnité et c'est ainsi que le transfert a été bouclé en trois heures à peine.

« Pour moi le Stade rennais est l’un des meilleurs clubs français. C’est un club qui a beaucoup d’ambition, qui fait jouer les jeunes et avec de la qualité. J’étais chez moi et mon agent m’ appelle pour me dire que Rennes me sollicite. Je n’ai pas réfléchi et j’ai directement dit oui. On a signé les contrats vers 22h30, ça s’est fait vers la fin du mercato. M’adapter ne va pas être un gros problème, le groupe est jeune, de qualité, avec un bon coach et un bon staff. Quand j’ai vu les matches l’an dernier, j’ai vraiment bien aimé. C’était l'une de mes équipes favorites. On sent un vrai projet de jeu, ça m’a parlé directement. »