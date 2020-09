Stade Rennais – Mercato : Florian Maurice a deux dossiers sensibles sur le feu

S'il travaille à renforcer l'équipe de Julien Stéphan avec la venue d'un défenseur de renom (Godin?) et d'un ailier virevoltant (Boga ? Bouanga?), Florian Maurice doit aussi faire très attention avec les pépites du centre de formation du Stade Rennais. En effet, deux promesses agées de 18 ans pourraient vivre un dernier mois de Mercato agité.

Dans le sens des départs, outre les cas Clément Grenier et M'Baye Niang, ceux de Brandon Soppy (défenseur, 18 ans, fin de contrat : 2022) et Georginio Rutter (attaquant, 18 ans, fin de contrat : 2021) sont plutôt sensibles.

Pour Soppy et Rutter, la tentation allemande

Concernant le premier nommé, l'Allemagne lui fait les yeux doux. Friand de jeunes talents français, le RB Leipzig est en concurrence avec le Borussia Mönchengladbach et Augsbourg pour l'accueillir. Brandon Soppy est toutefois prêt à rester encore un an contre certaines garanties de temps de jeu.

Le dossier Rutter est beaucoup plus sensible, notamment du fait de la durée du contrat (1 an) et de la présence de la moitié des clubs de Bundesliga, de grands noms anglais (Arsenal, Newcastle) et du Milan AC sur son cas. Certains clubs dont le Bayern Munich et Dortmund seraient même passés à l'action. Pour l'instant, l'ex international U17 n'a pas répondu aux sollicitations, attendant d'y voir plus clair sur ses perspectives en Bretagne avant d'envisager une prolongation ou un départ.

Pour le nouveau tandem de direction Nicolas Holveck – Florian Maurice, ces deux dossiers seront charnières. Ils enverront un message à l'attention du centre de formation de la Piverdière, lequel fourmille de pépites à chérir...