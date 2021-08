Stade Rennais – Mercato : Florian Maurice finalise une arrivée, débarquement immédiat !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Le nom de Dogan Alemdar, le jeune portier turc de 18 ans, avait filtré le mois dernier parmi les pistes étudiées par le Stade Rennais. Selon FootMercato, elle va aboutir. Le média annonce en effet l'arrivée imminente du gardien de Kayserispor.

« Rennes et le Kayserispor sont proches d'un accord pour le transfert de Dogan Alemdar (18 ans), peut-on lire. Les deux clubs ont intensifié les négociations ces dernières heures. Le montant de l'opération est estimé à 3,5M€ ». Un pourcentage à la revente serait prévu, et un contrat longue durée. A suivre...

