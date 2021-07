Stade Rennais - Mercato : Florian Maurice ramene un clone de Doku !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des Rennais les plus utilisés

Arrivé de Nordsjaelland (D1 danoise) pour 15 M€ + 5 M€, l'ailier ghanéen – recruté au nez et à la barbe de l'Ajax Amsterdam – s'est engagé pour cinq ans jusqu'en juin 2026. Jérémy Doku tient son pendant offensif. Quel coup signé Florian Maurice !

Le directeur sportif s'est expliqué : « On voulait renforcer notre attaque. C’est un joueur capable d’évoluer à la fois sur les côtés mais aussi dans l’axe. Il marque des buts et sait faire la dernière passe. Il a d’énormes qualités, il a de la vitesse et de la percussion. Il peut faire des différences. C’était important pour nous d’amener une arme offensive supplémentaire dans l’équipe. C’est une bonne nouvelle pour le club. C’est une belle recrue car c’est un joueur qui était sollicité. On a réussi à faire ce qu’il fallait pour l’attirer à Rennes. Ce qui au départ n’était pas forcément quelque chose d’évident. On était en concurrence avec des clubs comme l’Ajax ou d’autres de Premier League. On montre que l’on est capable d’attirer des joueurs de ce standing. C’est une satisfaction pour l’ensemble du club.

Je le connais depuis qu’il est au Danemark. C’est un joueur que l’on a suivi toute la saison. Il va falloir maintenant qu’il travaille et qu’il se mette au diapason car il ne connaît pas la Ligue 1 Uber Eats. C’est un championnat difficile. À lui de bien s’intégrer. Il a quelques notions de français donc ça peut aller assez vite. »

Bon week-end à tous ! 😉 pic.twitter.com/Tk1F6FXqSk — Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 16, 2021