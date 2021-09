Stade Rennais - Mercato : Gaëtan Laborde a signé, Del Castillo à Brest (officiel)

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

C'est juste mais c'est passé ! Le Stade Rennais a réussi à finaliser l'arrivée de Gaëtan Laborde peu avant minuit et la clôture du marché des transferts. L'attaquant de Montpellier s'est engagé pour les quatre prochaines saisons, moyennant un chèque de 18 M€, bonus compris, selon site Foot Mercato. Le club héraultais a annoncé l'accord via un communiqué dans lequel on peut lire : « Après trois saisons sous le maillot pailladin, l'attaquant de 27 ans quitte le MHSC. Il est arrivé au club avec le statut de talent en quête de temps de jeu, il en repart avec celui de joueur confirmé de Ligue 1 ».

Par ailleurs, l'ailier Romain Del Castillo quitte le Roazhon Park mais reste en Bretagne : il a été transféré à Brest, où il s'est engagé pour les trois prochaines saisons. Au début de l'été, son nom avait circulé du côté de l'Olympiakos.