Stade Rennais Mercato : Gassova hors-jeu, trois recrues encore visées en attaque !

Frédéric Massara est au four et au moulin. Depuis qu’il a remplacé Florian Maurice à la direction sportive du Stade Rennais, l’intéressé multiplie les pistes au mercato et cela va continuer en ce sens jusqu’à ce qu’il trouve la perle rare. En défense, une offre de 10 millions d’euros a ainsi été envoyée au FC Barcelone pour Mikayil Faye.

Un 9 et deux joueurs de côté encore ciblés

En attaque, la piste menant à Wesley Gassova pourrait être abandonnée au profit d'autres profils plus accessibles pour le Stade Rennais. « En attaque, le Stade Rennais travaillerait sur la venue de deux joueurs de percussion sur les côtés et d’un attaquant de surface, affirme le journaliste d’Ouest France Guillaume Lainé sur X. Le profil du Brésilien Wesley Gassova est apprécié, mais le dossier serait trop complexe : onéreux et soumis à grosse concurrence. »

