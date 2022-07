Stade Rennais - Mercato : Genesio fait le point sur les dossiers Kim Min-Jae et Umtiti

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

À l’issue de l’entraînement ouvert au public ce jeudi sur le lieu de stage des Rennais à Dinard, l'entraîneur des Rouge et Noir, Bruno Genesio, a été interrogé sur le dossier menant au défenseur central de Fenerbahce, Kim Min-Jae, avouant qu'il était "confiant" sur sa venue à Rennes.

La piste Umtiti ne fait pas l'unanimité

"Je sais que ça évolue dans le bon sens mais tant que ce n’est pas signé, je reste prudent. (...) Kim, je le connais bien, je l’ai eu un an et demi à Beijing. C’est un joueur dans un profil différent mais qui correspond aussi aux qualités que l’on recherche à ce poste", a-t-il confié avant de s'exprimer sur le défenseur central du Barça, Samuel Umtiti, qui ne fait pas l'unanimité au sein du club breton.

"C'est un joueur que j'aime beaucoup. Après on est aussi dans le club avec un fonctionnement où l'on n'est pas toujours d'accord sur des choix, il faut un consensus. Il y a des interrogations sur son état physique donc je comprends que ça peut être pour le club quelque chose qui freine le dossier. J'ai eu un échange avec lui où j'ai été rassuré. Mais pour juger ce sera sur le terrain. Pour moi c'est aussi un champion du monde avec son expérience, qui correspond à ce qu'on peut rechercher, avec tout ce qui entoure son cas. On fera le point pour voir si on aboutit ou pas."

Bruno #Genesio « confiant » sur le dossier Kim Min-Jae, défenseur du Fenerbahçe, qui fait l’unanimité du côté du Stade rennais. #SRFC pic.twitter.com/PHy1SiHxsh — Thomas Rassouli (@ThomasRassouli) July 7, 2022

