Stade Rennais - Mercato : Genesio fait le point sur les dossiers Traoré, Bourigeaud et Laborde

Après la victoire ce dimanche du Stade Rennais face à l'AC Ajaccio (2-1), à l'occasion de la troisième journée de Ligue 1, Bruno Genesio s'est arrêté au micro d'Amazon Prime Vidéo où il a été interrogé sur le mercato estival.

"Il faut être prêt à tout"

"Pour l'instant, je n'ai pas d'informations concernant d'éventuels départs. J'ai plutôt des informations positives sur le fait que certains joueurs vont rester. Mais c'est le mercato, donc il faut être prêt à tout. On sera réactif si on est amené à perdre des joueurs importants de l'effectif. Mais je ne pense pas que ce sera le cas d'ici la fin du mercato, donc je suis plutôt confiant", a répondu l'entraîneur rennais. Ce dernier laisse donc entendre que Hamari Traoré, Benjamin Bourigeaud et Gaëtan Laborde, qui sont les trois joueurs les plus susceptibles de quitter Rennes avant le 2 septembre, devraient rester cet été.

