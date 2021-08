Stade Rennais - Mercato : Genesio garde un oeil sur un potentiel remplaçant de Camavinga !

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Rennes prêt à réactiver la piste d’un remplaçant à Camavinga ? Selon les informations du journaliste Ignazio Genuardi, le Stade Rennais devrait bientôt enregistrer l’arrivée de Lovro Majer, milieu de terrain au profil offensif du Dinamo Zagreb pour 15 millions d’euros bonus compris. Néanmoins, le journaliste rapporte également que les dirigeants bretons garderaient un oeil sur la situation de Teun Koopmeiners (23 ans), milieu de terrain polyvalent et prometteur de l’AZ Alkmaar.

Et pour cause, ce profil plus défensif au milieu pouvant également évoluer en défense centrale pourrait faire figure de remplaçant d’Eduardo Camavinga. Si le joueur semblait proche de la Serie A et de l’Atalanta Bergame, le club italien peinerait à boucler le dossier. Reste désormais à savoir si le Stade Rennais sera prêt à sortir une nouvelle fois un gros chèque, le joueur étant évalué à 16,50 millions d’euros par le site Transfermarkt. Affaire à suivre…

