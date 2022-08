Stade Rennais - Mercato : Genesio réagit à la prolongation de Terrier

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! les dessous du dossier Martin Terrier

Le Stade Rennais a officialisé ce mercredi la prolongation de contrat de Martin Terrier d'une saison supplémentaire. L'ancien Lyonnais, qui devient le joueur le mieux payé de l’effectif rennais, est désormais lié avec le club Rouge et Noir jusqu'en juin 2026.

"C'est un bon signal pour le club"

Présent ce jeudi en conférence de presse à deux jours du déplacement sur la pelouse du RC Lens, Bruno Genesio a été interrogé sur cette prolongation. "C’est un bon signal pour le club, lui, et l’équipe car on a besoin de plus de sérénité autour de l’équipe, dans l’équipe, et je pense que ça y contribuera. Ce n’est pas anodin, ça prouve aussi que le club devient attrayant pour des joueurs déjà dans le club, ou pour certains qui seraient amenés à nous rejoindre, grâce à des résultats sportifs, mais aussi grâce à des organisations du club, au nouveau statut du club", a répondu l’entraîneur du SRFC.

