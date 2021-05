Stade Rennais - Mercato : Genesio très ambitieux, un immense départ à prévoir ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Le Stade Rennais disputera la Ligue Europa Conférence la saison prochaine et perpétue son attrait pour les coupes européennes. En s’imposant hier contre Nîmes (2-0), le club breton a devancé le RC Lens mais a terminé derrière l’OM au classement. Place désormais au mercato estival, où Bruno Genesio entend se montrer ambitieux.

« On doit penser à la composition de l’effectif la saison prochaine pour avoir des ambitions supérieures, a-t-il affirmé en conférence de presse. Il y aura des chantiers dans beaucoup de clubs. De notre côté, on a des fondations saines, un actionnaire qui va nous permettre de faire peut-être des choses que d’autres ne pourront pas… »

Doku déjà sur le départ cet été ?

Dans les faits, la réalité pourrait surprendre. « Damien Da Silva ne sera plus là, Clément Grenier non plus (fin de contrat), Eduardo Camavinga non plus, sans doute, a fortiori s’il ne prolonge pas (2022) et Steven Nzonzi, prêté par l’AS Rome, est dans l’incertitude, liste L’Équipe ce lundi. Il faudra revoir la défense axiale et le milieu et voir si Rennes pourra garder Jérémy Doku (18 ans, 2025), qui a exprimé une partie de son immense potentiel cette saison. » Si départ de Doku, il pourrait être une immense surprise étant donné qu’il, a posé ses valises au Stade Rennais seulement l’été dernier.