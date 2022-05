Stade Rennais - Mercato : Génésio valide déjà un premier renfort pour l'an prochain

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

S'il attend sans doute de connaître la position finale du Stade Rennais et la Coupe d'Europe disputée, Bruno Genesio a déjà quelques idées en tête pour l'effectif des Rouge et Noir la saison prochaine.

En conférence de presse, le technicien a même confirmé que Matthis Abline (19 ans), brillant sur la deuxième partie de saison avec le Havre (6 buts, 3 passes décisives en 16 matchs), ferait partie de ses plans :

« Au départ, il avait un peu hésité à partir et là, il s’est épanoui, il a marqué des buts, il a montré à tout le monde ce dont il était capable à un niveau supérieur à l’équipe réserve ici. Pour nous c’est important, ça nous a permis de l’évaluer à un bon niveau et de pouvoir se dire que c’est un joueur sur lequel on va pouvoir compter l’année prochaine. Est-ce que je compte l'intégrer à l'effectif 2022-23 ? Oui, je pense. On n’a pas encore défini complètement les contours de l’effectif mais oui, c’est l’intention que j’ai ».