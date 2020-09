Stade Rennais – Mercato : Gomis, Reine-Adélaïde... Julien Stéphan tempère les dossiers

Présent en conférence de presse à deux jours de la rencontre entre son Stade Rennais et l'AS Saint-Etienne samedi (17h, sur Téléfoot) à Geoffroy-Guichard, Julien Stéphan a fait un large point sur le Mercato, démentant notamment que la priorité défensive s'appellait Jean-Clair Todibo (FC Barcelone).

Confirmant la recherche active d'un gardien pour pallier le départ d'Edouard Mendy à Chelsea, le technicien n'a pas confirmé qu'un accord était tout proche pour Alfred Gomis (Dijon FCO) : « Il y a différentes options, on laisse le directeur sportif et le président travailler là-dessus, ils travaillent très fort. On savait que ce n'était pas le meilleur timing pour nous, en l'occurrence il faut s'adapter à la situation et tout le monde travaille de concert pour trouver la meilleure option possible ».

« Priorité : un gardien, un défenseur central »

Concernant ses priorités, Julien Stéphan a été très clair : « Ma priorité, elle est de pourvoir les postes qu'on a besoin de pourvoir aujourd'hui, à savoir un gardien et un défenseur central. Ensuite, s'il y a une opportunité pour avoir un joueur supplémentaire dans un autre secteur de jeu, on regardera, mais la priorité, ce sont ces deux postes-là ».

Un message clair à l'attention de l'OL et de Jeff Reine-Adélaïde ? Le coach des Rouge et Noir a répondu plus précisément à cette question, affirmant que la venue de l'ancien Angevin n'était pas prioritaire à ses yeux : « On a besoin d'abord d'un défenseur central et d'un gardien de but et ensuite, s'il y a une opportunité, on regardera les opportunités », a-t-il martelé. Le message est clair.