Stade Rennais – Mercato : Gouiri dévoile ce qui l’a poussé à rejoindre Rennes

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : une piste aux Pays-bas, une autre en Turquie

Après l’OL et l’OGC Nice, Amine Gouiri découvre son troisième club en Ligue 1 : le Stade Rennais, qu’il a rejoint cet été dans les derniers moments du mercato. L’attaquant français a été présenté à la presse ce matin. L’occasion pour lui d’expliquer son choix.

Genesio, Maurice, changement de poste…

« J'ai connu le coach Bruno Genesio et Florian Maurice à Lyon. Ça ressemble à Lyon », commence Amine Gouiri lors de sa conférence de presse. « J'aime le style de l'équipe qui me convient parfaitement. Le coach me connaît bien, mes points forts et mes points faibles. Je sais que je vais progresser et m'épanouir. La présence de Florian Maurice et Bruno Genesio a beaucoup compté ».

« J'ai beaucoup appris à Nice mais j'avais besoin de partir », reconnaît l’attaquant formé à l’OL. « Je suis très content d'être au Stade Rennais À Rennes, je vais pouvoir jouer plus dans l'axe, mon poste de prédilection ».