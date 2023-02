Stade Rennais - Mercato : Gouiri ouvre déjà la porte à un départ

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! les dessous du dossier Martin Terrier

Arrivé l’été dernier au Stade Rennais après deux ans et demi passés à l’OGC Nice, Amine Gouiri réalise un bon début sous ses nouvelles couleurs avec 11 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées en 24 matchs disputés toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

"Le style de l'Espagne me correspond beaucoup"

Cinq mois après son arrivée en Bretagne, l’ancien Lyonnais s’est livré pour RTL sur sa saison et son avenir, ouvrant déjà la porte à un départ de Rennes, mais pas dans l’immédiat. "Le style de l'Espagne me correspond beaucoup. Mais il y a des grands clubs partout. Avant ça, je veux un bon passé au Stade Rennais et connaître la Ligue des Champions avec ce club", a confié l’ancien Lyonnais, qui s’est engagé jusqu’en juin 2027 avec le club Rouge et Noir.

🔴 𝗔𝗺𝗶𝗻𝗲 𝗚𝗼𝘂𝗶𝗿𝗶 sur RTL : l’entretien intégral en podcast 📲⤵️https://t.co/RDtShZwzbg — RTLSport (@RTLFoot) January 27, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur