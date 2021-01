Stade Rennais - Mercato : Grenier ne rassure pas Stéphan pour cet hiver

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les meilleures déclarations de l'année 2020

Il fait partie des joueurs qui ont retrouvé du crédit ces dernières semaines. Clément Grenier est de nouveau un joueur important du Stade Rennais, alors que Julien Stéphan ne comptait pas franchement sur lui en début de saison.

Dans les colonnes de l'Equipe, l'ancien milieu de l'OL savoure ce retour au premier plan. « Je me suis toujours tenu prêt, je n'ai pas trop douté. J'ai pris sur moi, il faut savoir par moments se taire, travailler, baisser la tête et avancer. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être récompensé dans un collectif qui a su redresser la barre. C'était un moment difficile qu'il fallait accepter, même s'il est difficile d'accepter ces moments-là. Le rythme revient très bien, je retrouve des sensations, j'espère aider l'équipe à se requalifier pour l'Europe ».

Grenier n'exclut pas un départ

Cela ne balaye pas pour autant cette période compliquée sur laquelle Grenier est revenu avec franchise. Entre incompréhension et amertume. « Je ne l'ai pas compris, je l'ai accepté moyennement car je suis un compétiteur. Après, ce sont des choix, ça fait partie du haut niveau. Je savais que mes qualités ne s'étaient pas envolées. Oui, j'ai eu un coup de moins bien à un moment donné. Après, sortir de l'équipe et du groupe a été difficile à avaler, car ça peut arriver à n'importe qui. Même les très grands ont par moments des trous ».

Désormais, Grenier est donc tourné vers l'avenir. Mais un avenir épineux dans la mesure où son contrat expire dans six mois. Forcément, la question d'un départ dès cet hiver peut se poser. Et dans un sens comme dans un autre, le milieu rennais refuse d'être définitif. « Je ne sais pas. On ne peut pas être satisfait de ce que j'avais en début de saison. Mais j'ai énormément de reconnaissance envers le club et les propriétaires qui m'ont fait confiance, et un super rapport avec les supporters, qui m'ont soutenu quand c'était un peu plus compliqué. Je ne sais pas ce qui se passera. Aujourd'hui, je suis là à 100 %. »