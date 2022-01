Stade Rennais - Mercato : Guirassy, Léa-Siliki... Maurice règle les dossiers sensibles

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Dans les colonnes de Ouest-France, Florian Maurice a évoqué la fin de Mercato du Stade Rennais. Une fin de marché que le directeur sportif breton promet calme : « On ne va pas bouger », assure-t-il, tordant du même coup le cou à la rumeur Por Endrick (Palmeiras, 15 ans) et à celle, tout aussi fantaisiste d'une signature de Rayan Cherki (OL, 19 ans).

Pas de bon de sortie pour Serhou Guirassy...

Lancé sur le dossier Serhou Guirassy, que l'ASSE et des clubs anglais ont tenté de débaucher, « Tintin » a également été très clair : « Je n’ai reçu aucune offre, même si certains clubs cherchant ce genre de profil s’étaient positionnés. Il n’y a pas de sujet. Nous n’avons jamais pensé nous séparer de Serhou. Et si, lui, souhaite plus de temps de jeu, il ne me l’a jamais manifesté », ajoute Maurice.

… Et pas de retour possible pour James Léa-Siliki

Seules portes ouvertes pour Junior Kadile (en discussions pour un prêt à Famalicão en D1 portugaise) et pour le franco-turc Metehan Güçlü (vers un prêt aux Pays-Bas). En revanche, hors de question de récupérer James Léa-Siliki malgré les difficultés du milieu de terrain à Middlesbrough : « Il faut pour cela casser le prêt qui court sur toute la saison avec une option d’achat en cas de montée. À l’instant T, ce n’est pas l’idée ».